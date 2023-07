Tutto pronto per la tradizionale salita all’alpe San Giacomo. Ogni anno, la terza domenica di luglio, si festeggia all’alpe che sovrasta Villadossola, Pallanzeno e Borgomezzavalle. Per l’occasione si celebrerà anche l’Autani di Seppiana, con la processione che parte della frazione di Borgomezzavalle per raggiungere verso le 10,30 i 1324 metri dell’alpe dove sorge il rifugio Rondolini del Cai di Villadossola Poi la messa e il pranzo.