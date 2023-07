Ancora un incidente in superstrada, auto si ribalta poco dopo lo svincolo di Villa

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questa mattina intorno alle 6.30 per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla strada statale 33 del Sempione, al km 115 in direzione sud.



E' successo poco dopo lo svincolo di Villadossola. Nello scontro un'auto si è ribaltata, occupando parte della carreggiata. Sul posto anche personale sanitario di Villadossola a cui è stata affidata una persona ferita, poi trasportata all'ospedale di Domodossola.



Per i rilievi i carabinieri di Villadossola e del nucleo radiomobile di Domodossola.