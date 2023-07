Arresto per violenza e minacce: 40enne di Villadossola in carcere

I carabinieri della Stazione di Villadossola hanno arrestato una 40enne del luogo per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 22:00 quando i militari di Villadossola hanno ricevuto una chiamata da parte della Centrale operativa perché una donna, in stato di agitazione, stava creando disturbo presso un locale di Villadossola.

Giunti sul posto i carabinieri si sono trovati davanti la donna che stava minacciando gli avventori del locale, brandendo una bottiglia di vetro rotta. Quando si è accorta della presenza dei militari si è lanciata contro di loro agitando il coccio di vetro con fare minaccioso, inveendo nei loro confronti. Per un breve lasso di tempo sembrava rinsavita, quando improvvisamente si è spostata al centro della strada ostruendo il passaggio di un’autovettura che ha dovuto arrestare la marcia per evitare di investirla. Anche nei confronti del malcapitato conducente la donna ha rivolto le sue minacce e dalle parole è passata anche ai fatti prendendo a calci l’auto. Anche in questo caso solo il repentino intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze ulteriori.

A quel punto è stata immobilizzata e portata in caserma, dove è stata dichiarata in arresto per minaccia, violenze e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna si trova ora in carcere a Vercelli, in attesa di essere interrogata.