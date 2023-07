Torna la musica di Oxilia: il Gloria di Vivaldi a Crevoladossola

Un fine settimana tutto dedicato al Festival Oxilia a Crevoladossola. Dopo lo spettacolo teatrale di Roberto Mercadini in programma sabato 22 luglio, domenica 23 luglio è il turno della musica: a partire dalle ore 21.00 il concerto “Il Gloria di Vivaldi a Crevola”.

In scena, presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola, la Corale di Calice e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con la direzione di Anselmo Quartagno: l’ensemble esegue un programma monografico dedicato ad Antonio Vivaldi, con musiche per soli, coro e orchestra. Grande protagonista è il celebre "Gloria RV 589 in Re maggiore", tra le composizioni in assoluto più conosciute di Vivaldi. Ad eseguire il programma insieme al coro e all’orchestra anche due soliste professioniste: il soprano Federica Napoletani e il mezzosoprano Angela Hyun Jung Oh. “Le note di uno dei più grandi capolavori della musica occidentale incontrano l’architettura del presbiterio gotico più bello del territorio, in una chiesa che dalla sua terrazza panoramica abbraccia tutta la piana dell’Ossola con il suo sguardo”, raccontano gli organizzatori di Oxilia.