Al via il Festival Oxilia – Teatro e Musica per la terra d’Ossola

Domenica 2 luglio prende il via la quinta edizione del Festival Oxilia – Teatro e Musica per la terra d’Ossola. Organizzato dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e dalla Compagnia teatrale Dellozio, nasce con l’intento di promuovere la cultura nel territorio ossolano, promuovendo spettacoli di musica e teatro in numerosi comuni (Domodossola, Villadossola, Crevoladossola, Baceno, Vogogna, Varzo e Beura Cardezza). Come raccontano gli organizzatori, Oxilia è “un festival che vuole riscoprire in Ossola il teatro e la musica non solo come momento di arricchimento personale dal punto di vista culturale, ma anche come appuntamento per la costruzione del vivere civile e sociale nell’incontro e nello scambio reciproco per il benessere della società”.

Il primo dei ben 15 appuntamenti della stagione 2023 è in programma per domenica 2 luglio alle ore 21.00, con il tradizionale concerto nella chiesa di San Quirico di Domodossola. Il Convivio Rinascimentale, la Corale di Calice e l’Orchestra della Cappella Musicale del Calvario propongono musiche per soli, coro e orchestra di Georg Philipp Telemann, Francesco Onofrio Manfredini, Antonio Caldara e Johann Sebastian Bach. I solisti sono Federica Napoletani (soprano) e Lorenzo Battagion (basso).

Di seguito il calendario completo dei prossimi concerti e spettacoli teatrali dei mesi di luglio e agosto.

Venerdì 7 luglio – Castello Visconteo di Vogogna: Artemisia, spettacolo teatrale di Matteo Minetti. Con Beatrice Baldaccini e Matteo Minetti, regia di Luca Savani, video di Davide Bassolini.

Sabato 15 luglio – Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario – Turning Point, concerto jazz con Hurricane Trio featuring Chris Collins.

Sabato 22 luglio – Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola: Fuoco nero su fuoco bianco – Un viaggio nella Bibbia ebraica. Spettacolo teatrale di e con Roberto Mercadini.

Domenica 23 luglio - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola: Il Gloria di Vivaldi a Crevola. Concerto della Corale di Calice con l’orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

Domenica 30 luglio - Cortile dei Sodales del Convento dei PP. Rosminiani al Sacro Monte Calvario: Il cembalo a lume di candela. Concerto della Camerata strumentale di S. Quirico, musiche di Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach e Nicolò Porpora.

Sabato 5 agosto - Chiesa Monumentale di S. Gaudenzio di Baceno - Leçons des Ténèbres dal Primo Notturno del Venerdì Santo. Concerto della Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, musiche di Francois Couperin.

Lunedì 7 agosto - Torrione nei Giardini del Convento dei PP. Rosminiani al Sacro Monte Calvario: Askatrio Oltrefrontiera. Concerto con Max Pizio (sax soprano, clarinetto, contrabbasso), Claudio Farinone (chitarra), Paolo Pasqualin (percussioni) e Fausto Beccalossi (fisarmonica).

Martedì 8 agosto – Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario: Cinquant’anni di musica insieme. 50esimo anniversario del duo Bracchi-Magliocca, musiche per clarinetto e pianoforte.

Mercoledì 9 agosto – Sala ex cineteatro Alveare di Varzo: Nives, spettacolo teatrale di Sacha Naspini con Graziano Piazza e Sara Donzelli.

Sabato 12 agosto – Chiesa di S. Giorgio di Beura: B@B – Barocco@Beura. Concerto del Convivio Rinascimentale, Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario con la Compagnia Dellozio. Musiche di Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, Giuseppe Gonelli Johann Cristoph Graupner e Georg Philipp Telemann.

Martedì22 agosto – Chiesa di S. Bartolomeo di Villadossola: Alla vägar leder till ROMAn, concerto per la solennità di S. Bartolomeo della Camerata strumentale di S. Quirico.

Mercoledì 23 agosto – Musei Civici Galletti di Palazzo San Francesco a Domodossola: Marcovaldo, spettacolo teatrale nel centenario di Italo Calvino, con Peppe Servillo e Cristiano Califano.

Venerdì 25 agosto – Chiesa Collegiata di Domodossola: La Musica sull’acqua, concerto dell’Ensemble Pecelli nell’integrale delle Water Music per orchestra HWV 348, 349 e 350 di Georg Friedrich Haendel

Mercoledì 30 agosto – Scalinata della Chiesa di S. Giorgio di Varzo: La fame dello Zanno (da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame), con Matthias Martinelli, regia di Eugenio Allegri.