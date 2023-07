Stefano Bonetta si conferma a Domobianca365, campione italiano di rimbalzello FOTO e VIDEO

Vincere non è facile, confermarsi lo è ancora di più. Per questo il successo di Stefano Bonetta, 27 anni di Cambiasca (VB), ha un sapore ancora più dolce. L’attesa per la seconda edizione del Campionato Italiano di Rimbalzello, il gioco di abilità che consiste nel far rimbalzare un sasso sul pelo dell’acqua per fargli compiere la maggior distanza, era molta. Così come la volontà di strappare il titolo a Bonetta, campione uscente, che lo scorso anno aveva sbaragliato la concorrenza con un lancio di 90 metri sulle acque del lago dell’Alpe Casalavera nella località turistica di Domobianca365, a 1600 metri di altezza

Già in testa dopo la prima serie di 5 lanci, Bonetta ha conquistato il titolo con un lancio di 62 metri in finale, a cui si sono qualificati i migliori 10 della prima fase.

Le condizioni meteo con il vento che ha increspato la superficie di gara non hanno favorito la lunghezza dei lanci e nessuno è riuscito a raggiungere il record di 90 metri segnato in finale lo scorso anno dal campione Bonetta.

E’ dunque ancora il verbanese a confermarsi vincitore nel Campionato Italiano di Rimbalzello, un evento che all'estero, vede la disputa di campionati mondiali - i World Stone Skimming Championships - disputati in Scozia.

Sul podio anche Stefano Antongioli con 40 metri e Andrea Vairoli con 38 metri che non sono riusciti ad avvicinare la misura che ha permesso a Bonetta di laurearsi campione.

Trenta i concorrenti al via che hanno provato a lanciare il più possibile lontano i sassi facendoli rimbalzare sul pelo delle acque cristalline del Lago dell’Alpe Casalavera che si trova all’interno del comprensorio di Domobianca365

“Abbiamo voluto riproporre un evento divertente e alla portata di tutti – sono le parole di Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – esattamente nella filosofia di offerta turistica che intendiamo proporre ai nostri ospiti. Vogliamo coinvolgere gli appassionati della montagna, le famiglie, chi ama fare sport in quota e presentare occasioni di festa e divertimento come quella del Campionato di Rimbalzello che tornerà il prossimo anno ancora più avvincente e combattuta”.