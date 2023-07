Installata a Vogogna la stazione idrometrica

Vogogna ha finalmente la sua stazione idrometrica: permetterà di allertare i residenti in caso di alluvioni.

E' stata posata nei giorni scorsi in zona Calami, quella sicuramente più esposta all’esondazione del fiume Toce e del rio Tocetta, una frazione che già in passato ha subito allagamenti.

L’impianto era stato chiesto nel 2020. A sollecitarne la posa era stato l’allora consigliere comunale Gian Mario Bianchi. L’amministrazione guidata da Marco Stefanetta aveva dunque chiesto alla Regione Piemonte di posizionare la stazione sul rio Tocetta, proprio per far scattare l’allarme per allertare gli abitanti dei Calami in caso di emergenza. Il rione aveva subito danni anche nel corso del violento nubifragio del 2020. Episodio che aveva spinto Vogogna a sollecitare l’installazione dell’impianto che è stato finanziato con i fondi Ato (Ambito Territoriale Ottimale)