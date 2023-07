Cresce l'attesa per Raphael Gualazzi in concerto a Domobianca365

Raphael Gualazzi è cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore.

Dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion.

Gualazzi ha partecipato ai più rinomati festival d’Europa, ha segnato sold out in Italia e all’estero sempre con formazioni di musicisti internazionali e nel 2011 ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “Follia d’amore”.

Cinque album all’attivo e tre EP in Italia, Gualazzi ha pubblicato in tutto il mondo dalla Francia alla Germania, fino al Giappone. Il suo ultimo lavoro, “Love Life Peace”, ha conquistato il Disco D’Oro e il suo singolo di traino “L’estate di John Wayne” è stato in vetta alle classifiche radiofoniche per settimane fino ad arrivare ad ottenere la certificazione del Disco di Platino. Il 10 giugno del 2022 è uscito per Sugar il suo ultimo album “Bar Del Sole” coprodotto da Vittorio Cosma, a cui ha fatto seguito l’omonimo tour estivo.

Apertura cancelli ore: 18:00

Ingresso gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni

Biglietti: ACQUISTA QUI

€ 25