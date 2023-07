Si chiudono i Giovedì d'estate nel Borgo della Cultura

Quinto e ultimo appuntamento dei “Giovedì d’Estate” domani 27 luglio

In piazza Mercato: dalle ore 21.30 “Elisa Marangon Trio” – Jazz Band (evento gratuito); nella sala polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio): dalle ore 21.00 “Caravaggio. L’anima e il sangue” – Che importanza hanno la luce e l'ombra nel dipinto di Caravaggio? In occasione della mostra “Il grande teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir” inaugurata la scorsa settimana a Palazzo S. Francesco, si propone un documentario dedicato alla vita e all’opera di Caravaggio, pittore visionario e sceneggiatore della luce, che ha saputo creare nei suoi dipinti un chiaroscuro enigmatico e inquietante, capace di sollecitare l’anima dello spettatore, in cui la luce si fa portatrice del messaggio dell’artista e il nero ne esalta la drammaticità (evento gratuito).



In piazza Chiossi: dalle ore 21.00 “Il diavoletto Pirullo e la fata Frulla” – Spettacolo interattivo comico adatto a bambini e famiglie (evento gratuito); a Palazzo S. Francesco: alle ore 22.00 visita guidata a pagamento della nuova mostra “Il grande teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir”. Prenotazione consigliata, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni: +39 3385029591 / info@museicivicidomodossola.it.