Si arricchiscono le celebrazioni per i 100 anni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Protagoniste nel mese di agosto e settembre Santa Maria Maggiore, Druogno e Toceno; la collaborazione con l'Associazione Ruminelli porta la Monday Orchestra in Valle Vigezzo, il Premio letterario "Salviamo la montagna" dedica una sezione speciale alla Ferrovia.

I festeggiamenti per i primi cento anni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli – con eventi pensati e realizzati in sinergia da SSIF e Unione Montana della Valle Vigezzo, oltre ad altri enti locali, fondazioni e associazioni, e con il contributo finanziario ricevuto nell'ambito del progetto Interreg PAES.CH.IT – nell'ottica di dare lustro alle eccellenze dei territori attraversati dai binari della linea ferroviaria, ad agosto e settembre toccheranno Druogno, Santa Maria Maggiore e Toceno. Di seguito i dettagli degli eventi nei tre borghi.

Visite al Polo museale UniversiCà di Druogno

Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare il Polo Museale UniversiCà, presso l'ala est della Colonia Montana di Druogno. In programma allestimenti multimediali ed esposizioni a tema, mentre la domenica (alle ore 15 e alle ore 17) sarà possibile partecipare ai tour animati "La Valle e un trenino centenario". Dal 1 al 20 agosto il museo sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 18, mentre dal 26 agosto fino a fine settembre l'apertura sarà il sabato e la domenica, su prenotazione al numero 0322 65182. Biglietto di ingresso: intero € 7; ridotto (fino a 10 anni) € 5; gratuito fino a 5 anni.

Per informazioni: tel. 0322 65182 – www.universica.it

Convegno …E non chiamatelo “trenino”! I cento anni della Vigezzina

Sabato 5 agosto alle ore 17.30 presso il Cinema Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore è organizzato il convegno …E non chiamatelo “trenino”! I cento anni della Vigezzina.

Tra i vari convegni che sono in programma nel corso dell’anno di celebrazioni, …E non chiamatelo “trenino”! si pone come un momento di racconto ed incontro su personaggi e accadimenti che hanno interessato l’infrastruttura negli anni passati. L’intento è quello di esplorare l’importante ruolo sociale che la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha assunto negli anni per la popolazione locale, rimanendo per parecchio tempo l'unico mezzo di trasporto pubblico in grado di rendere accessibile un territorio altrimenti isolato (se non

tramite circolazione stradale), con conseguenti influenze positive sullo stile di vita dei valligiani e sui flussi turistici in costante crescita.

Dopo il saluto del Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, il tavolo dei relatori, moderati da Maurizio De Paoli, prevede interventi del prof. Silvano Ragozza (Il treno della libertà), del geologo Vincenzo Coccolo (Il treno della rinascita) e dell'ing. Daniele Corti, amministratore delegato della Ferrovia, che disquisirà di una Ferrovia che guarda al futuro. Alcune testimonianze raccolte tra il pubblico sottolineeranno aspetti particolari del ruolo della ferrovia, tra cui frontalierato e turismo.

Nel corso del convegno il maestro Roberto Bassa suonerà al pianoforte un brano musicale composto in occasione dell'inaugurazione della Ferrovia.

Per info: centenario.ssif@gmail.com .

"The Swing Era": concerto della Monday Orchestra feat. Paolo Tomelleri e Celeste Castelnuovo Giovedì 10 agosto alle ore 21 presso la Sala della Musica del Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore con la collaborazione dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli è in programma il concerto The Swing Era con la brass band Monday Orchestra, feat. Paolo Tomelleri e Celeste Castelnuovo, direzione di Luca Missiti.

La Monday Orchestra è composta da 16 musicisti che vantano numerosi anni di esperienza in ensemble consolidati su tutto il territorio nazionale, il progetto è dedicato alla rivisitazione delle grandi big band della cosiddetta Swing Era: dai brani più famosi delle orchestre di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sino ai brani di Basie e Duke Ellington (negli arrangiamenti originali di queste orchestre).

Nata nella primavera del 2006 da un’idea dello stesso Luca Missiti e di Pietro Squecco, la Big Band, che ha collaborato con molti grandi musicisti, ha partecipato a numerosi Festival, tra cui il Torino Jazz Festival 2015, è stata per tre anni orchestra residente del Festival Area M ed è da tre anni tra i protagonisti della prestigiosa rassegna Estate Sforzesca, organizzata dal Comune di Milano.

Paolo Tomelleri, musicista polistrumentista, dopo aver studiato clarinetto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel 1957 entra a far parte della famiglia dei musicisti di jazz, unendosi ai Windy City Stompers per cominciare una carriera lunghissima, piena di collaborazioni ad alto livello. Paolo Tomelleri ha scritto musiche da film, per spettacoli teatrali, documentari, jingles pubblicitari e si è esibito nei più importanti festival jazz europei.

Il programma del concerto è disponibile sul sito www.ruminelli.it .

Sentieri e Pensieri: incontro/laboratorio "Momo, Ciuf e il viaggio della vita"

Sabato 19 agosto alle ore 10.30 nel Parco di Villa Antonia a Santa Maria Maggiore (al Teatro Comunale in caso di maltempo) nell'ambito della ricca undicesima edizione del Festival Letterario Sentieri e Pensieri, diretto da Bruno Gambarotta, le celebrazioni per il Centenario della Ferrovia prevedono un appuntamento per tutta la famiglia. Il progetto editoriale presentato è la favola illustrata per i più piccoli Momo, Ciuf e il viaggio della vita, ad opera di Mirko Zullo ed Eleonora Perretta. Le parole di Mirko Zullo – ScrittoRegista, docente con all'attivo collaborazioni di calibro nazionale – si uniscono alle illustrazioni di Eleonora Perretta – diplomata presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera – per dare vita ad un piccolo volume ricco di emozioni, che verrà distribuito gratuitamente in occasione di questo incontro/laboratorio rivolto a lettori da 7 anni in su. Per tutte le informazioni e per prenotazioni: www.santamariamaggiore.info/sentieri

Mostra “Andrea Testore e Francesco Balli. Dall’idea al binario: come è nata la Ferrovia” Sabato 26 agosto alle ore 17 nel Salone Parrocchiale di Toceno è in calendario l'inaugurazione della mostra documentaria Andrea Testore e Francesco Balli. Dall’idea al binario: come è nata la Ferrovia, che sarà visitabile fino al 26 novembre.

Gli interventi di Giacomo Bonzani e Teresio Valsesia racconteranno la nascita della Vigezzina-Centovalli e le figure di due degli ideatori del progetto di una linea ferroviaria a scartamento ridotto che unisse Domodossola alla Svizzera: Andrea Testore, fervido propugnatore della realizzazione di una ferrovia in Valle Vigezzo, e l'allora sindaco di Locarno Francesco Balli. Nell'occasione verrà presentata la ristampa anastatica

della pubblicazione Preludio alla Ferrovia di Val Vigezzo scritta da Andrea Testore nel maggio 1905 e pubblicata nel 1917: la breve raccolta di saggi fu realizzata con lo scopo di sensibilizzare autorità e finanziatori sul progetto della Ferrovia transfrontaliera.

Mercoledì 30 agosto alle ore 21, nella sede della mostra, il maestro Roberto Bassa sarà protagonista di un concerto pianistico dall'emblematico titolo Treni e altre diavolerie... la rivoluzione dei trasporti nel primo Novecento nelle impressioni di musicisti e letterati. In programma la marcia del compositore Paolo Borgnis dedicata alla Ferrovia Vigezzina-Centovalli e ad Andrea Testore e la marcia Sempione di Angelo De Cecco, composta in occasione dell’inaugurazione del traforo; le letture a tema durante la serata saranno a cura di Cinzia Barbieri.

Giorni ed orari di apertura della mostra Andrea Testore e Francesco Balli. Dall’idea al binario: come è nata la Ferrovia: fino a domenica 10 settembre tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, il sabato anche dalle ore 16 alle ore 18; dal 16 settembre solo il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12.

Per info: premio.testore.martini@gmail.com

Premio letterario internazionale Andrea Testore - Plinio Martini Salviamo la montagna In occasione del Centenario della Ferrovia Vigezzina-Centovalli anche la 14^ edizione del "Premio letterario internazionale Andrea Testore - Plinio Martini - Salviamo la montagna" dedica una sezione speciale alla ricorrenza.

Il Premio, istituito nel 2010 dal Comune di Toceno per incentivare l’opera in difesa della montagna e diventato italo-svizzero nel 2014, è suddiviso in tre filoni: narrativa, giornalismo e poesia. La sezione speciale del Premio 2023 prevede la partecipazione con elaborati che abbiano come tema la Ferrovia Vigezzina-Centovalli: gli scritti vincitori saranno premiati domenica 10 settembre alle ore 16 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Toceno e saranno inseriti nel volume dedicato al premio e pubblicato in occasione del centenario della Ferrovia e corredato dalle opere dell’artista tocenese Gabriele Cantadore.

Info e dettagli: premio.testore.martini@gmail.com

Nei prossimi mesi, e sino a novembre 2024, le celebrazioni per questi primi cento anni dei trenini bianco-blu proseguiranno e al ricco calendario di manifestazioni sul territorio italiano si aggiungeranno eventi e festeggiamenti anche nello svizzero Canton Ticino.