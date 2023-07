Anche l'Ossola protagonista tra le opere della mostra di Palazzo San Francesco

La mostra sulla luce che si tiene a palazzo san Francesco, denominata “Il gran teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir” , ha tra le opere protagoniste anche alcune raffiguranti paesaggi ossolani. Paesaggi fluviali e montani tipici delle nostre zone e poi, grazie alla collaborazione del Comune e degli organizzatori della mostra con Enel Green Power, che ha fornito del materiale che proviene dal proprio archivio, la storia dell'idroelettrico in Val d'Ossola. Partendo dai dipinti che hanno come soggetto l'Ossola c'è un'opera che raffigura il delta del Toce.

E' una tela di un pittore napoletano, Giuseppe Pennasilico, del 1901, che fu esposta alla Biennale di Venezia lo stesso anno. Il pittore svolse attività negli studi di Roma e di Genova. Fu presente a Milano alla mostra nazionale di Belle Arti per l'inaugurazione del nuovo valico del Sempione. Al Delta del Toce, conservato in Liguria prima all'interno di una dimora storica poi, passato sul mercato antiquario a Genova, è ora di proprietà privata.

Un altro dipinto raffigura il torrente Anza ed è di Federico Ashton. La grande tela offre un insolito punto di vista in quanto l'osservatore sembra essere collocato al centro del torrente così da venire travolto dalle impetuose acque. Il dipinto raffigura il torrente Anza in una giornata nuvolosa.

Altro quadro ambientato in montagna, che potrebbe benissimo rappresentare uno scorcio delle nostre cime, porta la firma di Enrico Bartezago: è collocato tra il 1895 e il 1910. Il pittore è apprezzato in particolar modo per le sue scene di genere con protagonisti bambini e contadini e anche per i suoi paesaggi alpini.

L'Ossola è presente poi con il quadro Le lavandaie del pittore vigezzino Carlo Fornara, proveniente da una collezione privata. C'è poi lo spazio dedicato alle centrali idroelettriche, veri e propri gioielli di architettura del Novecento con l'esposizione di rarissime fotografie retroilluminate, un plastico con gli impianti idroelettrici delle valli del Toce del 1930 e un piccolo macchinario.