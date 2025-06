Il solstizio d’estate si celebra con tre giorni di iniziative firmate Pro Loco

Domodossola si prepara a celebrare il solstizio d’estate con un programma di iniziative promosso dalla Pro Loco, che da anni sceglie di onorare i cambi di stagione come momenti di riflessione e conoscenza del nostro territorio. Dopo aver dedicato l’equinozio di primavera al tema della raccolta e conservazione dell’acqua, è ora la volta del solstizio d’estate, che dal 21 al 24 giugno proporrà musica, camminate e approfondimenti culturali, tutti ispirati alla forza dell’acqua.

Il ciclo 2025, infatti, è dedicato all’acqua, elemento vitale che ha modellato nel tempo la morfologia e la storia della città e delle sue vallate. In questo spirito, la serata di sabato 21 giugno in piazza Mercato alle ore 21 vedrà protagonisti Laura Parodi e il Trio della Vittoria, con canti e musiche della tradizione popolare, “dai monti al mare”, in una festa aperta a tutti.

Domenica 22 giugno si terrà l’escursione guidata agli Orridi di Uriezzo, luogo simbolo dell’azione dell’acqua e dei ghiacci nella Valle Antigorio. La partenza è prevista alle ore 14.30 con ritrovo alle 14.15 presso la Latteria Antigoriana a Crodo. A guidare il cammino sarà Alberto Zorloni, guida escursionistica ambientale, con l’accompagnamento musicale al flauto di Damiano Bodi. La partecipazione è gratuita e offerta dalla Pro Loco Domodossola; è richiesta la prenotazione scrivendo a prolocodomo@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 333 1227133.

Infine, martedì 24 giugno alle ore 21 presso la Cappella Mellerio, appuntamento con gli approfondimenti storico-naturalistici a cura dello storico Enrico Rizzi e del professor Paolo Negri. I due studiosi racconteranno come l’acqua, attraverso le potenti “büzze” del torrente Bogna, abbia modellato la conformazione del territorio domese e di come il “Muraccio”, imponente opera muraria, sia stato costruito per proteggere l’abitato dalle sue irruenze.