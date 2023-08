Escursionista bloccata sulle rocce a Pizzanco: salvata

Intorno alle 12 di oggi intervento del Soccorso Alpino di Bognanco e del Sagf per una chiamata di emergenza giunta al 112.

Un agazza straniera, illesa ma impossibilitata a muoversi, si è trovata su alcune balze di roccia nella zona di Pizzanco, in valle Bognanco.

Non essendo più in grado di salire o scendere in sicurezza ha preferito chiedere aiuto. Gli uomini del Soccorso Alpino di Bognanco dopo averla contattata telefonicamente hanno capito, dalla descrizione fatta della zona, dov'era posizionata e l'hanno raggiunta in pochi minuti riaccompagnandola sul sentiero.