Tir con freni difettosi ed eccesso di velocità, autista turco nei guai in Canton Ticino

Camionista indisciplinato nei guai in Canton Ticino. Lunedì scorso poco prima delle 19.30 a Sant'Antonino, presso l'area di sosta "Al Motto", è stato controllato dalla polizia cantonale un Tir con targhe polacche che si era immesso nel parcheggio nonostante il divieto di circolazione per autocarri.

Le verifiche effettuate presso il Centro di controllo veicoli pesanti (CCVP) a Giornico hanno poi permesso di accertare che il semirimorchio presentava freni difettosi sul terzo asse della ruota destra, pedane della bisarca non fissate e manipolazioni scorrette del cronotachigrafo (omissione di iscrivere il cambiamento della nazione sul cronotachigrafo constatata 19 volte).

Inoltre, è stato accertato che ha circolato sull'autostrada A2 in direzione nord a una velocità di 95 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 80 chilometri orari. L'autista, un 48enne turco, è stato denunciato per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

È stato incassato un importo di copertura spese d i 1'160 franchi. Il Tir potrà ripartire dopo le riparazioni del caso in un'officina.