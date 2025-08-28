Tragedia sul Weissmies: recuperati senza vita due alpinisti dispersi da giorni

Si è conclusa in tragedia la vicenda dei due alpinisti che da giorni risultavano dispersi sul Weissmies, una delle vette del Vallese. I corpi sono stati individuati martedì 26 agosto dopo intense operazioni di ricerca coordinate dalla Polizia cantonale.

Gli uomini avevano iniziato la loro ascensione venerdì 22 agosto, ma durante il rientro, a circa 3.950 metri di quota, uno dei due era precipitato, riportando gravi ferite. Il compagno aveva immediatamente dato l’allarme, ma le condizioni della montagna e la quota elevata hanno reso estremamente difficili le operazioni di soccorso.

Nonostante i numerosi voli di ricognizione effettuati dall’Organizzazione cantonale vallese di soccorso insieme agli elicotteri di Air Zermatt e della REGA, per giorni non era stato possibile localizzare i due escursionisti.

Il ritrovamento è avvenuto il 26 agosto. L’identificazione formale delle vittime è ancora in corso e il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.