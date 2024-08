Santa Maria, investiti due bambini che attraversavano la strada

Incidente questa mattina poco prima delle 10 alle porte di Santa Maria Maggiore. Due bambini sono stati investiti ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Due auto si son in tamponate all’altezza dell’autolavaggio nei pressi del centro del fondo e quella davanti ha investito un gruppo di persone colpendo i due bambini. I piccoli sono stati soccorsi e non avrebbero riportato gravi ferite ma solo qualche escoriazione.