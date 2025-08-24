Auto e moto troppo rumorose: la Svizzera pensa a dispositivi di controllo

La Svizzera dichiara guerra ai motori che rombano e alle marmitte che scoppiettano?

Swissinfo riporta che ‘’il rumore provocato dai cosiddetti "autoposer" (chi ama attirare l’attenzione con la propria auto) infastidisce molte persone. Ma nonostante i progetti pilota con i cosiddetti “radar anti-rumore”, la loro diffusione a livello nazionale è in stallo’’.

Ora in alcuni Cantoni si chiede che i dispositivi vengano installati rapidamente e in modo permanente. ‘’Nei Cantoni Basilea Campagna, Zurigo e Ginevra – scrive Swissinfo - l’Ufficio federale dell’ambiente ha recentemente condotto test con radar anti-rumore, apparecchi che ricordano gli autovelox ma che, invece di rilevare la velocità, registrano appunto i rumori troppo elevati. Toccherà al ministero dei trasporti fare in modo che siano emanate leggi che ne permettano l’uso effettivo’’.