A Varzo trail e camminata in ricordo di Fabrizio Montanari

Fabrizio Montanari, indimenticata anima della Pro Loco di Varzo, sarà ricordato domenica 1° settembre con il secondo memorial a lui intitolato: in programma la classica camminata non competitiva di 5km, e un trail non competitivo di 15km con un dislivello positivo di 1200 metri. L'appuntamento è per le ore 9 in piazzale Trieste a Varzo per l'iscrizione e la partenza. Previsto un ricco pacco gara.