Tampona un'auto con la bici elettrica, 58enne svizzero portato in ospedale con l'elicottero

Incidente stradale in Canton Ticino oggi poco dopo le 10.30, in territorio di Avegno. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale, un 58enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese stava circolando in sella a una bicicletta elettrica su via Vallemaggia, in direzione di Gordevio.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, vi è stata la collisione da tergo con l'auto guidata da una 84enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, che viaggiava nella medesima direzione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato gravi ferite.