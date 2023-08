Tradizionale festa patronale di San Lorenzo a Buttogno

Da sabato 5 a giovedì 10 agosto il centro storico di Buttogno si animerà per la festa tradizionale festa patronale di San Lorenzo. In programma musica, gastronomia con prodotti tipici, il tradizionale spettacolo pirotecnico e tanto divertimento per tutti.

Questo il programma dettagliato della festa: sabato 5 agosto alle 10 apertura della festa, alle 12.30 pranzo con grigliata e pomeriggio in allegria; alle 19 cena con prodotti tipici e alle 21.30 serata di liscio con Marianna Rubacuori. Domenica 6 agosto alle 10 apertura della festa; alle 12.30 pranzo a sorpresa e pomeriggio in allegria; alle 19 cena con prodotti tipici e alle 21.30 tributo agli 883 con la “Jolly Blu Band” e a seguire Dj Peter Pan.

Lunedì 7 agosto alle 10 apertura festa, alle 12.30 pranzo con prodotti tipici e dalle 15 pomeriggio in allegria. Alle 19 cena e grande tombola gastronomica.

Martedì 8 agosto alle 10 apertura festa, pranzo con i “Giogia” e pomeriggio in compagnia. Alle 19 cena con prodotti tipici e alle 21 serata con Gianni e la musica della sua fisarmonica.

Mercoledì 9 agosto: alle 10 apertura festa; alle 12.30 pranzo in compagnia e pomeriggio in allegria. Alle 19 cena con prodotti tipici e serata con Paolo Drigo, ladro di volti. Alle 22 grande spettacolo pirotecnico della ditta GFG Pyro e a seguire torna Paolo Drigo; fine serata con Dj Andy.

Giovedì 10 agosto ultima giornata di patronale: alle 10 apertura della festa, alle 12.30 pranzo a sorpresa, alle 15 pomeriggio in compagnia. Alle 19 cena con prodotti tipici e, a seguire, alle 20.30, Santa Messa Solenne e processione per le vie del paese. Alle 21.30 grande serata di chiusura con Gianni e la sua fisarmonica.