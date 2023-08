Percorso ciclo-escursionistico a Devero, il Comune di Baceno 'resiste' al Tar

Il Comune di Baceno si tutela contro il ricorso fatto al Tar del Piemonte da parte di alcune associazioni relativamente alla realizzazione di un percorso dedicato a mountain bike e biciclette elettriche all’alpe Devero. Cinque associazioni di protezione ambientale, Club Alpino Italiano, il Comitato Tutela Devero, Legambiente Nazionale, Mountain Wilderness Italia, Pro Natura Federazione Italiana, hanno presentato ricorso al TAR per “l’assenza di interlocuzione pubblica e per la violazione delle norme di tutela’’.

Le associazioni hanno rimarcato nei mesi scorsi di ‘’non essere contrarie al cicloturismo, ma crediamo necessario avviare una riflessione sull’utilizzo delle biciclette in montagna, sui danni alla biodiversità, sulle modifiche al territorio, sul rapporto con chi va a piedi, sul richiamo forzato di nuove utenze in aree scelte per garantire un naturale rapporto tra l’uomo e la montagna. In aree protette, con habitat e specie di interesse prioritario, la legge dice che l’ambiente non può essere modificato se non per gravi motivi, previa un’indagine rigorosa e scientifica (la Valutazione di Incidenza Ambientale), aperta a confronto pubblico. Un confronto che in questo caso è mancato’’.

‘’La decisione nasce dal fatto che il ricorso delle associazioni al tribunale amministrativo regionale ‘tocca’ anche alcuni atti redatti dal Comune di Baceno’’ rimarca il vicesindaco Stefano Costa.

Devero, come è noto, sorge sul territorio di Baceno e pertanto l’amministrazione Vicini ha deciso di rivolgersi a un avvocato per, si legge nella delibera, ‘’ resistere alle infondate pretese dei ricorrenti’’.