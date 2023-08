Non sai dove organizzare il compleanno di tuo figlio? Da settembre riapre i battenti Niki Event

Non sai dove organizzare la festa di compleanno dei tuoi figli? Niente paura, dai primi di settembre riapre, dopo una pausa estiva che è servita ad apportare migliorie alla location, Niki Event, l'unica location ossolana attrezzata per organizzare divertentissime feste.

Niki Event è il luogo perfetto per organizzare la festa di compleanno dei tuoi bambini. Un vero e proprio parco giochi al coperto alle porte di Crevoladossola che, ogni giorno della settimana, mette a disposizione dei più piccoli ambienti ad alto tasso di divertimento e ad alto tasso di sicurezza!

Niki Event offre anche una comodissima area destinata proprio al festeggiamento dei compleanni dei suoi piccoli ospiti, in modo da garantire ai genitori una location sicura in cui organizzare feste tra bambini. Niente caos in casa quindi, Niki Event ha davvero pensato a tutto.

Lo staff accompagnerà genitori e piccoli nella ricerca dei minimi dettagli, l’animazione, il catering, l’allestimento della sala.

Due i pacchetti offerti dalla Niki Event: il primo all inclusive che comprende un mini buffet per i bambini e un altro pacchetto in cui le famiglie sono libere di portare le vivande, tranne bevande alcoliche.

L'ampia sala con i giochi sarà il luogo ideale per i piccoli festeggiati e i loro amichetti per divertirsi in sicurezza. Una meravigliosa area per bambini attrezzata, con i divertentissimi gonfiabili, i trampolini play ground, la vasca delle palline, un campo da calcio e un’ulteriore area per i più piccini da 6 mesi a un anno.

Accanto all'area giochi si potranno scegliere anche animazione,trucca bimbi e baby dance che saranno preventivati al momento della prenotazione. Mamme e papà non preoccupatevi dell'allestimento, è a costo zero perchè la sala viene sempre già addobbata per la festa. Per i genitori è prevista un'accogliente area bar dove poter consumare un aperitivo, chiacchierare in tranquillità mentre i bambini si divertono nella sala adiacente.

Affrettati a prenotare.....ti consigliamo di organizzare la tua festa con largo anticipo, essendo l'unica location attrezzata del territorio, abbiamo un'agenda fittissima.....

Niki Event, si trova a Crevoladossola in via Giuseppe di Vittorio 8, è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.00 indipendentemente dal fatto che ci siano feste e indipendentemente dal bello e cattivo tempo.

Potrete seguire questa attività sulla pagina Facebook “Niki Domodossola” e su Instagram “Niki Event”.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 350.1923318.