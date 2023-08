Sagra del Mirtillo all'alpe Campra: gusti, giochi e melodie di montagna

Sabato 12 agosto torna la tradizionale “Sagra del mirtillo” all'alpe Campra di Druogno. Questo il programma della festa: alle 11 Santa Messa in ricordo degli alpigiani di Campra e dei caduti in montagna; alle 12 pranzo con prodotti tipici e dalle 14 “Torneo di bocce dei liriui” con ricchi premi. Il pomeriggio sarà allietato da musica e canti di montagna. Per raggiungere i 1379 metri dell'alpe Campra è possibile prenotare il volo in elicottero, con partenza dal campo di calcio di Orcesco alle 9.30. Le prenotazioni si possono effettuare presso l'Ufficio Turistico di Druogno.