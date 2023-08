Soccorsi in azione all'Alpe Matogno in Valle Agarina per la ricerca di un 60enne domese che venerdì sera non è rientrato a casa dopo un'escursione. L'uomo, classe 1963, faceva parte di un gruppo. I compagni ad un certo punto non lo hanno più visto e lo stesso non era reintrato a casa autonomamente in serata.

Lo ha fatto questa mattina, facendo rientrare l'allarme che aveva portato sul posto Soccorso Alpino con una squadra di Domodossola Vigili del fuoco, Sagf e forze dell'ordine.