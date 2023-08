A Beura un concerto-spettacolo dedicato al barocco

Quella di Beura sarà una serata che Oxilia dedica alla musica, ma anche alla comprensione delle grandi figure dell’epoca barocca.

Dopo il 2022 con “Nel cuore barocco d’Europa”, che ha raccontato la cantata barocca e la sua evoluzione con al centro la figura del grande Johann SebasFan Bach, il concerto B@B - Barocco a Beura vuole andare oltre e approfondire altri grandi capolavori del patrimonio della musica occidentale.

La serata è stata ideata alla chiesa parrocchiale di San Giorgio a Beura e racconterà la musica di Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, Giuseppe Gonelli, Johann Cristoph Graupner e Georg Philipp Telemann con l’esecuzione di loro brani ma anche con interventi teatrali e proiezioni.

Una serata in cui si ascolteranno capolavori del barocco e durante la quale il pubblico scoprirà i retroscena avventurosi, drammatici e a volte comici della vita di questi grandissimi autori. Con questa serata, riunendo in un appuntamento più discipline artistiche e tecnologiche, Oxilia vuole proporre in dialogo diversi strumenti per dare un nuovo modo al pubblico di conoscere e apprezzare sempre più la bellezza della musica, arte universale da vivere insieme in luoghi di bellezza.