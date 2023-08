Grosso incendio sulle alture tra Beura e Cosasca FOTO

Dalle prime ore del pomeriggio i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio boschivo sviluppatosi sopra le alture fra Beura e Cosasca.

Sul posto i Vigili del fuoco di Verbania, i carabinieri forestali della stazione di Premosello Chiovenda, volontari dell'AIB e l'elicottero regionale e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola.

Molto impervia l'area interessata dal fuoco e per questo non è possibile lavorare con personale a terra, ma solo con ausilio di mezzi aerei. Non è ancora stata quantificata la superficie interessata dal fuoco.