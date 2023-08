Una 48enne ossolana è stata fermata dai carabinieri a Crodo alla guida della propria vettura. La donna è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, pertanto è stata segnalata alla prefettura quale assuntrice e le è stata ritirata la patente di guida.

Tre invece le sanzioni amministrative per guida in stato di ebrezza, non avendo superato il test etilometrico il valore previsto per configurare l’ipotesi penale.