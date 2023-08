Pecora precipitata in un dirupo salvata dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti a Macugnaga per soccorrere una pecora precipitata in un dirupo in località Isella, lungo il sentiero che sale all'Alpe Bletza.



La squadra, intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga, ha provveduto al ritrovamento ed al recupero dell'animale, stremato dalla sete e dal caldo ed impossibilitato a muoversi a causa di una probabile lesione ad un arto.



Lo stesso, abbeverato e sfamato, è stato riconsegnato al proprietario, un allevatore di Bannio Anzino, rintracciato dai Carabinieri Forestali, per le cure veterinarie del caso.