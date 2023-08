Inaugurazione con il botto per Sentieri e Pensieri FOTO E VIDEO

Partenza col botto per Sentieri e Pensieri. L’undicesima edizione del festival letterario di Santa Maria Maggiore ha visto l’ouverture affidata a Carmen Lasorella che, in dialogo con la giornalista Manuela Borraccino, ha presentato il suo ultimo libro “era e gli schiavi del terzo millennio" (Marietti1820).

Giornalista, anchorwoman al Tg2, cronista di guerra, autrice di reportage, conduttrice di programmi di successo in radio e tv per le reti Rai, nonché opinionista e saggista, Lasorella nel suo romanzo approfondisce il tema delle migrazioni: in primo piano c'è una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità. Pubblico delle grandi occasioni, si diceva, con 500 posti a sedere e anche tanta gente in piedi. Questo primo appuntamento, dopo i saluti istituzionali, si è aperto con un ricordo su Michela Murgia, con la proiezione di un intervento della compianta scrittrice, intervenuta in streaming durante la prima edizione del festival vigezzino.

Questa prima serata si è conclusa con l’incontro, alle 21.30 con Sandra Bonzi, che ha presentato il suo – "Il mio nome è due di picche" (Garzanti), in dialogo con la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.