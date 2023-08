Rubano merce in un negozio e per scappare spintonano una commessa, denunciate due giovani

Nella serata di sabato i carabinieri del NOR di Domodossola hanno denunciato due donne, di origini straniere, per rapina impropria. Le due, infatti, nel pomeriggio erano entrate in un negozio di abbigliamento di Domodossola dove avevano tentato di rubare numerosi capi di abbigliamento. Vistesi scoperte dai dipendenti del negozio, per guadagnarsi la fuga dopo aver lasciato a terra parte della refurtiva, spintonavano una commessa facendola cadere in terra, per fortuna senza ulteriori conseguenze. I carabinieri, subito allertati, davano inizio alle ricerche delle due che inizialmente avevano fatto perdere le proprie tracce.

Intorno alle ore 19.00, in base anche alle testimonianze e dal fatto che le ricercate si erano dileguate a piedi, i carabinieri ipotizzando che potessero essere giunte in paese con i mezzi pubblici, hanno effettuato un controllo presso lo scalo ferroviario domese. All’interno della stazione, infatti, i militari hanno individuato le donne, in base anche alle descrizioni fornite dai dipendenti del negozio, due sudamericane di 18 e 29 anni. Una volta condotte in caserma, a seguito di perquisizione personale, sono state trovate in possesso della restante refurtiva ammontante a circa 500 euro.

Le due, poi risultate domiciliate in un comune della Valle Antrona, sono state denunciate per rapina impropria e, poiché risultate non in regola con le norme sul soggiorno, i carabinieri hanno avviato le procedure amministrative volte alla regolarizzazione, mentre la merce recuperata è stata restituita al negozio.