Grande successo per la Via del Mercato del Cai Vigezzo FOTO

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla settima edizione della Via del Mercato, organizzata dal Cai Vigezzo sabato 12 agosto. Si tratta di una camminata lenta attraverso la Valle Vigezzo che la sezione vigezzina del Club Alpino Italiano annualmente propone con un percorso che varia di volta in volta ma che consente di compiere un tratto dell’antica via pedestre utilizzata in passato per il trasporto delle merci tra Domodossola e Locarno. La passeggiata viene organizzata abbinando il viaggio con la Vigezzina e grazie alle associazioni del territorio.

In particolare, quest’anno il ritrovo era fissato alle 9 davanti alla chiesa di Druogno con i partecipanti, un centinaio, che sono partiti alla volta delle frazioni alte, non prima di essere stati accolti dagli attivi componenti dell’Ufficio turistico che hanno offerto a tutti una ricca colazione. Quindi, fatto il carico di energia, spazio alla camminata, con il lungo ma ordinato serpentone di camminatori che ha raggiunto prima Sagrogno e poi Albogno. Poi, discesa a Baione e Coimo (altra breve sosta). Proseguimento quindi per Mozzio, Bondi e attraversamento della statale grazie alla presenza della polizia locale di Druogno.

Il gruppo, coordinato dal presidente del Cai Tiziano Maimone e dai suoi consiglieri e accompagnatori sezionali, ha proseguito la sua marcia fino a Marone per la pausa pranzo (al sacco). Quindi di nuovo in cammino, alla volta di Verigo e infine di Trontano dove il gruppo è giunto alle 16 in punto: qui ad attenderlo c’erano le Donne del Parco con un grande ed apprezzato buffet ristoratore. Infine il rientro a Druogno col treno. All’edizione 2023 della Via del Mercato (che cresce di popolarità anno dopo anno e che gli organizzatori sono stati obbligati a prevedere a numero chiuso) ha preso parte, graditissima presenza, anche il past president del Club Alpino Italiano, il professore e antropologo Annibale Salsa.