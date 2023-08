Lia Levi e Massimo Cirri ospiti di Sentieri e Pensieri

Continuano gli appuntamenti al festival di Sentieri e Pensieri che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Ecco gli appuntamenti di oggi.

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia – Appuntamento Family Lia Levi – "Tutto quello che non avevo capito" (HarperCollins) e "La bambina da oltre il confine" (Il Battello a Vapore) Lia Levi, classe 1931, scrittrice considerevole tanto per adulti quanto per ragazzi, con la sua vasta produzione letteraria ha vinto numerosi premi e ha appassionato lettori di ogni età. Superstite dell'Olocausto, ha scelto di raccontare il dramma della persecuzione e delle deportazioni nelle pagine dei suoi libri. A Sentieri e Pensieri dialogherà con il Direttore Artistico del Festival, Bruno Gambarotta, per presentare i suoi ultimi due volumi per bambini e ragazzi "Tutto quello che non avevo capito" (HarperCollins) e "La bambina da oltre il confine" (Il Battello a Vapore), tra guerra, ideali di democrazia, amicizie e fughe. Un incontro imperdibile per lettori di ogni età, in grado di donare saggezza e momenti di riflessione.

Ore 18 – Parco di Villa Antonia Massimo Cirri – "Quello che serve" (Manni) "Quello che serve" (Manni) parte da una storia come tante, una diagnosi di tumore. Massimo Cirri la vive come migliaia di altri malati e inizia il suo cammino con al fianco la straordinaria macchina del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la guarigione Chiara D’Ambros lo convince a ricordare, a condividere e insieme iniziano un viaggio per narrare dall'interno uno dei pilastri dello Stato di diritto. Massimo Cirri è psicologo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico alla guida di "Caterpillar", celebre trasmissione di Rai Radio2, che ha ideato nel 1997. Chiara D’Ambros è giornalista e film-maker. Regista e autrice di podcast per Radio3, autrice di programmi per Rai3, dal 2017 lavora a “Report”. Insieme hanno composto un libro delicato, ironico e profondo, che conferma la fondamentale importanza del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. E il dovere di tutelarlo. A dialogare con Massimo Cirri sarà la divulgatrice scientifica e scrittrice Beatrice Mautino.