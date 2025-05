Tornano le visite alla centrale di Cadarese

E' la centrale tra le più potenti in termini di produzione di energia elettrica tra quelle in attività in Ossola: la centrale idroelettrica di Cadarese, progettata dall'ingegnere Piero Portaluppi, aprirà le porte al pubblico domenica 11 maggio per la visita guidata organizzata grazie alla collaborazione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola ed Enel Power Italia.

Per la visita alla centrale sono previsti due turni: uno dalle 10 alle 12 e l'altro dalle 14.30 alle 16.30. La visita sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15) ed è necessario prenotarsi online a questo link.