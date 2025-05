“Terrazze con vista”: al via a Villadossola le giornate formative per lavorazione dei muri in pietra

Un'occasione concreta per imparare un sapere antico, oggi più che mai attuale nella gestione sostenibile del territorio. Il 10 e 11 maggio a Varchignoli, frazione del Comune di Villadossola, si terranno due giornate di formazione tecnico-pratica dedicate alla costruzione e manutenzione dei muri in pietra a secco. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Terrazze con vista”, promosso dall’Associazione Fondiaria Terraviva in collaborazione con Sefors Vco e con il sostegno di Fondazione Cariplo e Gruppo Edison nell’ambito del programma Join Nature.

L’obiettivo è chiaro: recuperare e valorizzare il paesaggio terrazzato ossolano, un patrimonio che unisce valore ambientale, culturale e storico. I terrazzamenti, sorretti da muretti a secco costruiti seguendo le curve di livello, rappresentano un esempio millenario di ingegno umano al servizio della coltivazione in ambienti difficili. Un sapere che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dall’Unesco nel 2018 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il laboratorio prevede 16 ore di formazione sul campo, con un massimo di 15 partecipanti. Il ritrovo è fissato per le 8.15 del 10 maggio al parcheggio della frazione Noga, mentre le attività si svolgeranno a Varchignoli sotto la guida di un architetto esperto e di un artigiano specializzato in muretti a secco. Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento di apprendimento pratico, ma anche un tassello fondamentale del più ampio progetto di valorizzazione del paesaggio e della biodiversità dell’Ossola. “Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – commenta Claudio Minacci, presidente di AsFo Terraviva – perché rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di recupero del paesaggio terrazzato. Un grazie particolare va a Sefors Vco, che ha messo a disposizione le sue competenze formative e docenti di grande esperienza”.