Toccherà ai Ris di Parma dare un nome e un volto al corpo recuperato nel canale Enel a luglio

Nella giornata del 21 Agosto è stato effettuato l'esame autoptico sul corpo ritrovato nel canale Enel di Villadossola il 27 Luglio scorso.

Da una prima identificazione sommaria effettuata al momento del ritrovamento, si è ipotizzato che il corpo appartenga a Walter Fallarini, scomparso in data 24 Maggio 2023 dopo esser stato dimesso dall’ospedale San Biagio dove era ricoverato in seguito ad un incidente stradale.

La sorella del defunto, Maria Giovanna, ha voluto attendere il termine dell'autopsia fuori dall’obitorio accompagnata dal presidente di Penelope Piemonte, Fabrizio Pace, nominato come consulente di parte, che invece ha partecipato all’autopsia.

Ieri è stato inviato al RIS di Parma un segmento osseo per l’estrazione del DNA, prelevato al momento del ritrovamento del corpo. Indubbiamente, l’analisi approfondita del campione fornirà ulteriori dettagli per una conferma definitiva.

Il presidente Fabrizio Pace ha dichiarato: "Stiamo cercando di dare il supporto di cui le famiglie delle persone scomparse necessitano in questi momenti durante i quali spesso si sentono abbandonate. L'obiettivo principale è giungere a una conferma definitiva dell'identità della salma per restituire alla sorella di Walter, che si è rivolta a noi, un po’ di serenità. L’esame del DNA è certamente uno strumento utile, ma non l’unico e spesso impiega tempi molto lunghi per via della presenza di un solo laboratorio RIS cui pervengono tutti i campioni. Pertanto, stiamo cercando di recuperare una precedente panoramica per richiedere anche un’identificazione ricorrendo all’odontologia forense, modalità altrettanto attendibile e certamente più rapida”.