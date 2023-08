Quando Premosello e la Valgrande erano 'ribelli'

‘’Quando Premosello, Colloro e la Valgrande erano ribelli, dentro al romanzo sulla resistenza in Ossola’’. Questo il titolo dell’evento in programma a Premosello Chiovenda, al circolo Arci, sabato 26 agosto, alle ore 17. Stefano Scacchetti, giovane villadossolese da tempo residnente in Spagna dove lavora, presenterà il suo libro ‘Ribelli’, scritto per l’editore La Pagina di Villadossola. Un racconto della resistenza in Ossola, partendo dalla ‘scintilla’ dell’insurrezione popolare di Villadossola nel novembre 1943 alla Repubblica dell’Ossola nell’autunno 1944. L’evento è organizzato con l’Anpi.