Disordini e danni alle strutture durante la festa: annullate le serate musicali nell’area Giovani della Sagra della Patata

Il direttivo della Sagra della Patata, insieme ai responsabili dell’Area Giovani della festa, annullano le serate musicali con discoteca all’aperto nell’Area Giovani, a seguito dei disordini e delle risse che hanno costretto gli organizzatori a far intervenire, nella notte, le forze dell’ordine.



“E’ una decisione sofferta e difficile - dice Guido Tomà presidente della Pro Loco – e siamo molto rammaricati. Siamo stanchi di vedere rovinato, a causa del comportamento di pochi ragazzi senza limiti e senza rispetto alcuno, il lavoro di tutti i volontari che da mesi si adoperano per preparare con cura, responsabilità e grande passione questa festa, per offrire sano divertimento e un evento di qualità per tutti. Tale condotta non è rispettosa altresì del vero spirito di comunità che muove questa sagra.

Non sono bastate le scelte già fatte in passato: eliminare i superalcolici e creare una discoteca all’aperto, per offrire maggiori situazioni di sicurezza.

Non siamo più disposti, per colpa di pochi giovani che non sanno divertirsi, a vedere distruggere tutto il nostro lavoro e non accettiamo di mettere in pericolo la sicurezza dei nostri ragazzi.

Da stasera niente più discoteca, verrà smontato il palco e funzionerà solo la birreria e la paninoteca.

Sono confermati tutti gli altri spettacoli in programma negli altri palchi.”



Il Comitato e tutti i volontari ringraziano le forze dell’ordine e i responsabili della sicurezza in Sagra per il loro immediato e deciso intervento e si augurano che questa ulteriore forte scelta, possa essere da monito e possa contribuire a far cambiare gli atteggiamenti.