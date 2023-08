Inaugurata l'edizione 2023 della Sagra della Patata FOTO

Taglio del nastro ieri sera per la 39esima edizione della Sagra della Patata. Il maltempo non ha fatto desistere il numeroso pubblico che ha invaso i tendoni per una cena a base di gnocchi preparati dalle volontarie che ogni hanno si impegnano per la buona riuscita della manifestazione.

Questa sera alle ore 20.30, l’esibizione degli allievi della scuola di Fisarmonica Ossolana. Domenica 27 Agosto dalle ore 21.30 un favoloso tributo agli Abba con gli Abba Dream Tribute show.

Domenica 27 Agosto, la Sagra apre solo il pomeriggio. A pranzo vi attenderanno gli chef ossolani nei ristoranti di Montecrestese, per farvi provare le loro proposte e i prodotti locali: Ristorante Agriturismo Az, Ristorante El Merendero Cip&Ciop, Ristorante La Paranza, Ristorante Il Gallo Nero e Il Ristorante Al Paradise. La prenotazione è obbligatoria contattando direttamente i ristoratori.

Si chiude lunedì 28 Agosto alle ore 21.30 con il Concerto pop rock party con l RF4 Band, con Romeo Fortunato, Matteo Baldini, Giordano Macrì e Michele Guaglio, in un concerto unico, tutto ossolano, con a seguire la gran festa finale con dj Tanza, tradizionale e atteso appuntamento che conclude la sagra.