Santuario gremito per l'incontro con l'esorcista

Era gremito il santuario della Madonna della Gurva per l' incontro, promosso dalle parocchie della Bassa Anzasca, con l'esorcista della diocesi don Gianni Remogna. Il sacerdote a giugno era intervenuto a Domodossola per un dibattito, in seguito alla proiezione del docufilm “Libera nos. Il trionfo sul male”.

Già in quell'occasione don Gianni aveva parlato del Santuario della Gurva come di un luogo “privilegiato” per la liberazione delle persone dal demonio e aveva spiegato di aver notato benefici nelle persone che erano ricorse al suo aiuto e che poi, su suo consiglio, si erano recate al Santuario a pregare. Proprio al Santuario don Gianni Remogna ha approfondito l'argomento nella serata “La Madonna della Gurva combatte il diavolo”.

I numerosi miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie, la cui effige è sopravvissuta alla caduta di un enorme masso, convinsero gli abitanti del luogo a costruire un santuario in cui inglobare la primitiva cappella. Le cronache dei secoli passati parlano di trasudamento di sangue e guarigioni miracolose di persone possedute dai demoni.

“Incurisito dall'efficacia della Madonna su questo tipo di problematiche spirituali – ha spiegato l'esorcista - ho fatto anche la domanda durante gli esorcismi ai demoni. Perchè la Madonna è così forte al Santuario della Madonna della Gurva? La risposta che ho ottenuto è stata “Perchè lei li ci ha sconfitti”. Ora cosa sia successo qui nel passato cosa abbia fatto la Madonna per sconfiggere i demoni a parte la liberazione delle persone non si sa – ha proseguito don Gianni – il fatto potrebbe avere a che fare con il grosso masso attaccato alla cappellina originaria. Magari approfondimenti storici negli archivi in futuro ci potranno dare la rispsota. Fatto sta che qui la Madonna è Vergine potente contro i demoni in modo particolare. In ogni apparizione Mariana la Madonna si dà un titolo con delle caratteristiche. Qui la Madonna dalle mie esperienze ha la caratteristica della sconfitta dei demoni. Altro non possiamo dire con certezze storiche su questo santuario”.

Don Gianni è passato a spiegare come agiscono i demoni sugli esseri umani e ha messo in guardia dalle pratiche del reiki e alcune forme di medicina alternativa , dagli operatori dell'occulto. Infine il consiglio per risolvere problemi spirituali : iniziare un cammino di fede stando in grazia di Dio ed evitando peccati gravi. Sono quindi seguite molte domande dei presenti . L'incontro si è chiuso con una preghiera alla Madonna della Gurva e la benedizione da parte dell'esorcista.

“La serata è inserita in una serie di incontri che abbiamo tenuto nelle varie parrocchie in quest'estate – ha detto il parroco di Calasca don Fabrizio Cammelli - quello di stasera ci ha portato ad affrontare una realtà. Don Gianni ha parlato della concretezza del male e di come agisce nella vita di tutti noi, in alcuni casi in maniera particolare in maniera più soft nella maggior parte delle situazioni. Qando preghiamo la Madonna chiediamo di aiutarci lei che è Immacolata senza peccato a stare lontano dal male”.