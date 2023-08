Frontale sulle strade del Canton Ticino: tre feriti, uno è un 21enne italiano

Incidente sulle strade del Canton Ticino, coinvolto anche un italiano. La scorsa notte, poco prima delle 00.30, in territorio di Cadenazzo si è verificato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un automobilista 21enne cittadino italiano residente nel Locarnese, circolava sulla strada Cantonale in direzione di Bellinzona.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente un'auto guidata da un 36enne svizzero domiciliato nel Locarnese con una passeggera 32enne svizzera domiciliata nel Locarnese, che viaggiava in senso inverso.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato le tre persone in ambulanza all'ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, il 36enne e la 32enne hanno riportato serie ferite, mentre i l 21enne ha riportato leggere ferite.