Aperte le prenotazioni per Chef in Quota, la cena benefica organizzata a Domobianca365

Cenare sotto le stelle e insieme agli “stellati”, in una fusione di sapori e profumi della montagna, pensati e proposti in chiave innovativa per aprire un dialogo con la vicina zona dei laghi. Sono questi gli ingredienti dell’edizione 2023 di “Chef in Quota” dove l’alta cucina sarà protagonista nella magnifica cornice del Rifugio Baita Motti di Domobianca365 a 1300 metri di altezza, che sarà raggiungibile con la risalita in seggiovia.