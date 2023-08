Degrado al Ponte della Masone, undici anni e i tir sono ancora lì

Sta diventando una vicenda da ‘gabibbo’ la storia dei tir abbandonati al ponte della Masone, nel territorio di Vogogna.

Sequestrati nel 2012 i tir sono ancora lì e danno cattiva mostra di sé perché non si è mai provveduto a portali via.

Una vicenda incredibile se si pensa che in 11 anni non si è trovato il modo e il tempo per eliminate questa situazione di evidente degrado sulle sponde del fiume Toce.

Era infatti aprile 2012 quando il Roan, il reparto operativo delle Finanza di Como, metteva i sigilli all’ex area «Gaetra», vicino al ponte della Masone a Vogogna. Non si sa se siano ancora sotto sequestro, né perché nessuna autorità si sia presa la briga di eliminarli visto che tutto nasce da un’azione giudiziaria.

A Vogogna intanto sono passati due sindaci e anche amministrativamente la cosa non è stata risolta.

Oltre alla situazione di alto degrado ci si chiede se negli anni questi rottami abbiano anche rilasciato sostanze di chissà quale natura.