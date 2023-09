Tour in bicicletta nel Vco di Daniele Valle (Pd): alla ricerca del dialogo con i cittadini

E' approdato anche nel Vco il tour in bicicletta in tutto il Piemonte del consigliere del Pd Daniele Valle, accompagnato dal consigliere provinciale ed assessore al bilancio a Baveno Emanuele Vitale. Valle è forse il più probabile candidato del centrosinistra per le prossime regionali.

"Abbiamo scelto un modo di dialogare con i cittadini e gli amministratori diverso, fuori dagli schemi classici: un confronto diretto, senza filtri, per conoscere dalla voce dei piemontesi quale sono le loro richieste, le loro esigenze e le loro problematiche. In questo territorio c'è il tema sanità: è evidente come la scelta scellerata dell'attuale governo regionale di non procedere con la realizzazione dell'ospedale nuovo sia destinata a creare enormi problemi, al netto di promesse che non potranno essere realizzate.

C'è la dura realtà, fatta dello scandalo delle liste d'attesa, dell'impossibilità a prenotare visite, della necessità di ricorrere al privato. Insomma, una situazione disastrosa, dove per qualcuno viene anche meno il diritto alla salute ed alla cura- ha rimarcato Valle. Che poi ha parlato di turismo. " Il turismo in Piemonte non sono solo le Langhe, ma i laghi e le montagne di questo territorio, oltre che quelle olimpiche. Mi è stato spiegato ad esempio dai sindaci cusiani quanto sarebbe importante il collegamento con il Mottarone da Omegna: credo che la Regione debba accollarsi il costo della progettazione e mi auguro che nel prossimo bilancio questa voce venga coperta".