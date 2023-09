Ecco il menù della cena di Domosofia Gourmet. Ad aprire la serata gli scampi alla pizzaiola di Antonino Cannavacciuolo

Tra pochi giorni partirà la quinta edizione di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola, che animerà la magica cornice del Borgo della Cultura declinando con i suoi autorevoli ospiti un tema quanto mai attuale per la società di oggi: “Le connessioni”.

La manifestazione si aprirà lunedì sera, 11 settembre, con Domosofia Gourmet - il Festival in tavola, una cena di beneficenza nella riqualificata via Rosmini, trasformata per l’occasione in suggestivo ristorante a cielo aperto, che vedrà la partecipazione di un ospite straordinario, lo chef a tre stelle Antonino Cannavacciuolo.

Ad accompagnarlo nella composizione dei piatti ci sarà un’affiatata squadra di rinomati chefs del territorio, che prepareranno raffinate pietanze all’insegna dell’alta enogastronomia.

La cena è andata in sold out nell’arco di 36 ore e per questo desideriamo ringraziare, oltre gli chefs e tutti coloro che si sono dati generosamente disponibili per la realizzazione della serata, le persone che hanno voluto coniugare il piacere della convivialità allo spirito di solidarietà.

Si ricorda infatti che l’intero ricavato della cena sarà devoluto al progetto “Una casa per tutti”, finalizzato a ristrutturare l'ex casa Parrocchiale di Domodossola per realizzare 6 mini appartamenti da mettere a disposizione delle persone in situazione di disagio abitativo.

L’iniziativa è sostenuta anche dalla Fondazione Specchio dei tempi de La Stampa: tutti quelli che, pur non partecipando alla cena, vorranno comunque dare il loro contributo, grande o piccolo che sia, a questa importante azione di solidarietà. potranno effettuare un bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione La Stampa Specchio dei tempi ETS, Iban: IT67 L0306909606100000117200.

DI seguito il menù della serata.

IL BENVENUTO

Massimo Coniglio “La Bolleria”

- Balter “Trento DOC”

- Champagne Petits Vallèe “Cuvee JRE”

- Villa Mercante “Matteo”

- Carlin del Paolo “Terre Alfieri DOC Arneis”

AMISE BOUCHE

Vincenzo Brindisi “Il Portico Bistrot e Gintoneria”

Mini arancino di riso con una spuma di blu di capra

Drink “ Airone rosso”

Francesco Catapano “Le Coccinelle”

Pizza Napoletana Croccante… il futuro della pizza Napoletana!

Gianfranco Tonossi “Divin Porcello”

Tartare di maialino su galletta di polenta di Anzola con pancetta croccante e sultanina aromatizzata

LA CENA

Antonino Cannavacciuolo “Villa Crespi”

Scampi crudi alla pizzaiola, acqua di polpo

Vino: “Langhe DOC” Azienda Agricola Orlando Abrigo

Matteo Sormani ”Walser Schtuba”

Norman Berini “Le Vie del Borgo”

“Lo stinchett della Val Vigezzo va in Val Formazza”

Bettelmatt, zucca e topinambur

Vino: “Friulano” Azienda Agricola Specogna

Giorgio Bartolucci “Atelier”

William Vicini “La Meridiana”

Riso aglio, olio, peperoncino, midollo e ricci di mare

Vino: “Etna bianco DOC Superiore” Barone di Villagrande

Stefano Allegranza “La Stella”

Andrea Ianni “La Vigezzina”

Coniglio in porchetta con gamberi e foie gras, fondo bruno alla liquirizia

Vino: “Pinot Noir” Cantina Terlano

IL DESSERT

Antonio e Luca Doria “Pasticceria Doria”

Fabio Tisti “Pasticceria Tisti”

“Il Fico in autunno “: fichi, noci e miele

Vino: “Pedro Ximenez Sherry” Gutiérrez Colosia

Piccola pasticceria a cura dei nostri pasticceri.

Caffè e fine serata con il barman Vincenzo Brindisi e “Gin Piodamara” della Val Vigezzo.

Il servizio di sala sarà a cura del maître Valerio Beltrami in collaborazione con l’Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e l’Associazione Italiana Sommelier del VCO.

L’atmosfera della cena sarà impreziosita dalle raffinate note di Roberto Mattei e Lorenzo Blardone.