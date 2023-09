CargoBeamer, completato il primo ampliamento del terminal di Domo2

CargoBeamer, operatore leader in Europa nei collegamenti ferroviari intermodali per semirimorchi non gruabili, sta ampliando la capacità sulla linea che collega Kaldenkirchen (Germania) e Domodossola (Italia) portando a 17 le rotazioni settimanali dalla fine di agosto. Dato che i treni percorrono il corridoio ferroviario del Sempione attraversando la galleria di base del Lötschberg, nelle ultiome settimane CargoBeamer ha potuto garantire la piena operatività del servizio senza particolari impedimenti, nonostante l'incidente ferroviario nel tunnel del Gottardo. Inoltre, la nuova programmazione settimanale rappresenta la più alta densità di treni mai operata da CargoBeamer su questa linea e la più alta frequenza su una tratta ferroviaria intermodale transalpina tra due terminal, dedicata a semirimorchi gruabili e non.

Con il nuovo orario, CargoBeamer offre ai suoi clienti una grande flessibilità e capacità, con una frequenza che raggiunge le quattro partenze giornaliere per ogni direzione. Come di consueto, sui collegamenti CargoBeamer i clienti possono spedire semirimorchi non gruabili, P400, rimorchi frigo, cisterne e silo, oltre a semirimorchi gruabili e container. Il trasporto di ogni unità riduce mediamente l'impronta di CO 2 del 79%, mentre le emissioni rimanenti vengono compensate da CargoBeamer tramite certificati di CO 2 , rendendo tutte le spedizioni completamente Carbon-Free. CargoBeamer continua a lavorare con BLS Cargo, partner Svizzero che garantisce una trazione ferroviaria affidabile e puntuale.

Crescente capacità del terminal di Domodossola

Dall'inizio di settembre sono terminati i lavori di ampliamento della capacità del terminal CargoBeamer di Domodossola. CargoBeamer ha acquisito la proprietà nel 2021 e da marzo 2022 gestisce lo scarico/carico dei treni con i reachstacker. L'ampliamento comprende l'estensione a 700 metri dei tre binari esistenti per il carico/scarico dei treni, dell’area di lavoro dei reachstacker, l'asfaltatura di ulteriori aree con la creazione di ulteriori parcheggi per i semirimorchi. Complessivamente, la capacità del terminal passa da 2 a 5 coppie di treni al giorno, e l'estensione dei binari elimina la necessità di dividere i treni in due parti. Alcuni treni continueranno a essere gestiti all'interno del vicino terminal Domo2, di cui DB Cargo Transa/FLS è l'operatore. In una fase successiva, CargoBeamer prevede di installare la propria tecnologia con i moduli per lo scarico/carico dei trani con traslazione orizzontale, trasformando Domodossola in un hub/gateway centrale per le rotte intermodali del traffico transalpino.

Nicolas Albrecht, Amministratore Delegato di CargoBeamer, afferma: "L'ampliamento delle frequenze sulla nostra linea storicamente più forte Kaldenkirchen - Domodossola è un ulteriore passo avanti nella crescita della nostra quota di mercato per i trasporti tra la Germania/Benelux e l'Italia. Il nuovo programma di 17 rotazioni settimanali riflette la nostra ambizione e il nostro impegno nei confronti del corridoio transalpino. Parallelamente alla nuova frequenza, stiamo lavorando per far sì che Kaldenkirchen e Domodossola diventino importanti capisaldi della nostra rete, in quanto terminal CargoBeamer all'avanguardia e con elevate capacità."

A proposito di CargoBeamer