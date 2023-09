''Il clima è buono, spero in un campionato che ci veda più in alto possibile''

Una rosa potenziata, un inizio schioppettante, un entusiasmo che cresce. Sembra una nuova iniezione di fiducia a far ben sperare per il campionato della Juventus Domo, rimasta la sola ossolana a difendere i colori della valle in Promozione.

La rosa, 22 giocatori, è stata rinforzata. Sono arrivati Tasi, Yeboah, Vanzan, Prandini, Carassiti. Quest'ultimo un giovane 2055 che riebtra dopo un'esperienza alla Pro Vercelli.

‘’L’obiettivo è quello do fare un buon campionato – ammette Michael Nino, riconfermato sulla panchina granata - . Dobbiamo dimenticare la sofferenza della passata annata e arrivare senza affanno a insediarci a metà classifica cercando di stare in alto il più possibile. Sarà un campionato difficile, con squadre importanti come Casale, Trino, Baveno, Briga, Arona. Sarà un campionato di medio-alto livello’’.

I granata sono partiti bene in coppa. Il 4 a 1 contro l’Omegna è un bel segnale.

‘’Sì, siamo partiti bene – dice Nino -. Ho visto bene tutti i ragazzi, sono contento della prestazione. Ora inizia il campionato e vediamo domenica a Omegna, perché un conto è la coppa ed un conto è il campionato. Vedo i ragazzi concentrati, si stanno allenando benissimo ed il clima è bello’’