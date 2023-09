Promozione e Prima Categoria, si parte!

L’attesa è finita: questo weekend iniziano finalmente i campionati di Promozione e Prima Categoria.

Per la Promozione, domenica al “Liberazione” è subito derby tra Omegna e Juve Domo, con gli uomini di Fusè chiamati a vendicare il sonoro 1-4 subito dai granata nell’incontro di Coppa di domenica scorsa. Esordio casalingo per il Baveno, che torna in Promozione dopo molti anni da protagonista in Eccellenza, e riceve il neopromosso Cameri. Sarà invece in terra biellese la prima trasferta stagionale per il Feriolo, che sfiderà la temibile Fulgor Ronco Valdengo.

Prima giornata di campionato anche in Prima Categoria, dove è previsto un anticipo: sabato sera al “Curotti” di Domodossola la Virtus Villa riceve l’Agrano, in quella che di fatto è la gara inaugurale del Girone A. Domenica altri trematch interamente targati VCO, con la sfida tra Cannobiese e Gravellona San Pietro e i due derby ossolani tra Vogogna e Ornavassese e tra Crodo e Piedimulera (una sorta di “rivincita” dopo il 4-1 per i gialloblù in Coppa). Da segnalare infine l’esordio casalingo della Varzese contro la Pernatese e la trasferta dell’ambizioso Bagnella a Sizzano.

Tutte le gare di domenica inizieranno alle ore 15, calcio d’inizio alle ore 20.30 per l’anticipo di sabato tra Virtus Villa e Agrano.

Le partite:

Promozione: Omegna-Juventus Domo; Fulgor Valdengo-Feriolo; Città di Baveno-Cameri; Valduggia-Valdilana Biogliese; Momo-Arona; La Grange Trino-Ceversama; Dufour Varallo-Briga; Chiavazzese-Città di Casale.

Prima Categoria: Virtus Villa-Agrano; Cannobiese-Gravellona S.Pietro; Vogogna-Ornavassese; Varzese-Pernatese; Crodo-Piedimulera; Sizzano-Bagnella; Trecate-Comignago; Union Novara-Carpignano;