I vertici dell'Università del Piemonte Orientale ospiti al Festival Domosofia

L’UPO, Università del Piemonte Orientale, compie nel 2023 i suoi 25 anni. Giovane, intraprendente, inclusivo, accoglie ragazze e ragazzi in un ambiente di studio appassionante e facile da vivere, dove il corpo docente coltiva con cura il percorso di ogni matricola, valorizzando la persona e i suoi talenti.



L’UPO costituisce un’opportunità accademica di respiro nazionale e internazionale. La sua offerta formativa, arricchita da collaborazioni con altre università in Italia, Europa e USA, mette a disposizione di studentesse e studenti meritevoli percorsi di particolare prestigio ed esperienze di studio d’avanguardia, eccellenti per il MIUR, oltre che per le laureate e i laureati.

L’ateneo viene definito come opencampus, in cui lo scambio, la condivisione, la collaborazione, la varietà e la diversità trovano spazio ogni giorno nelle aule, negli uffici, nei laboratori, nei centri di ricerca e nello sviluppo delle relazioni con imprese, incubatori, enti e istituzioni.

Le urgenze del presente definiscono il futuro del pianeta e il destino della vita umana. Lo sviluppo sostenibile delle società dipende non solo dalle competenze tecniche e scientifiche che siamo in grado di esprimere - indispensabili - ma anche dalla consapevolezza e dalla capacità delle persone, delle discipline e dei Paesi di lavorare insieme. UPO fa la sua parte, offrendo a ogni studentessa e a ogni studente, insieme a una solida preparazione, una visione della conoscenza e dell’uomo ispirata dai valori dell’integrazione e dell’integrità.

Unica realtà universitaria del Piemonte orientale, l’UPO rappresenta un capitale per il proprio territorio e vanta, insieme a un tasso di occupazione post-laurea più alto della media nazionale, la soddisfazione di tanti alumni orgogliosi della propria carriera.

https://uniupo.it/it

Nell’ambito del Festival DOMOSOFIA 2023, l’UPO sarà presente con il proprio Rettore, il Professor Giancarlo Avanzi, e con la Prof.ssa Stefania Cerutti, afferente al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE), direttrice del Centro Studi Upontourism e Presidente dell’associazione UPO Alumni.

Attivo dal 2020, il Centro Studi interdipartimentale Upontourism. Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism ha sede operativa presso Villa San Remigio a Verbania, acquisita dall’UPO in sub-comodato d’uso da Regione Piemonte e Comune di Verbania; utilizzata attualmente come location per eventi (convegni, summer school, seminari, ecc.), sarà oggetto di un importante investimento da parte dell’Ateneo al fine di creare un hub culturale e scientifico a beneficio dell’intero territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola.

https://www.upontourism.uniupo.it/

UPO Alumni è l’Associazione dei Laureati dell'Università del Piemonte Orientale, la cui nascita è stata celebrata il 15 settembre 2018 con il Golden UPO, un grande evento con sfilata e lancio del tocco d’oro per i laureati UPO dalle sue origini. Si occupa primariamente di mantenere vivo e rafforzare lo spirito di appartenenza che permette agli alumni di considerare l’UPO come un punto di riferimento permanente; promuovere iniziative culturali; fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell'UPO, relativi alla didattica, alla ricerca e al trasferimento tecnologico; promuovere interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi e ricercatori dell'UPO, anche attraverso il finanziamento di borse di studio, di premi, di assegni di ricerca. Numerosi sono gli studenti e le studentesse ossolani e, più in generale, della provincia del Verbano Cusio Ossola che si laureati presso UPO, nei corsi presenti sul territorio; attualmente è ancora attivo il corso di laurea triennale in Infermieristica con sede didattica a Verbania. Per informazioni e iscrizioni: https://upoalumni.uniupo.it/