Festa all'alpe Soi: un giorno di tradizioni e celebrazioni

Domenica di festa all'Alpe Soi e gli Alpini vi aspettano con un ricco programma; Si inizia alle ore 9 con l'apertura dell'area ristoro, alle 11 ci sarà la celebrazione della santa messa all'oratorio di San Bernardo con processione e a seguire incanto delle offerte.

Alle 12.30 distribuzione del rancio alpino con polenta, grigliata di carne e prodotti nostrani, a seguire pomeriggio in allegria. Alle 15.30 per gli under 14 è prevista la corsa campestre memorial "Matteo Tettone".

Durante tutta la giornata sarà presente il premiato corpo musicale di Bannio. Un anticipo di festa, invece, si terrà domani sera alle 19.30 con cena a base di trippa al ristoro alpe Soi (solo su prenotazione contattando Mirko al 348 2562491).