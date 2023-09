Si chiude la Settimana della Via dell’Abate: il programma

Ultimo giorno di festeggiamenti per la Settimana della Via dell’Abate, una ricca serie di eventi, escursioni e spettacoli per celebrare la famosa via che unisce la Val d’Ossola a Disentis, nel Canton Grigioni, intitolata all’abate Nicolao de Rodis-Baceno. L’ultima giornata è in programma per sabato 9 settembre: ecco il programma completo.

Si parte, come di consueto, con il trekking sulla Via dell’Abate: la tappa odierna va da Ponte a Sotto Frua, con un percorso della durata di circa 2 ore. Il punto di ritrovo è la sede della Pro Loco di Formazza, mentre gli orari di partenza sono stabiliti per le 9.30 e le 14.30.

A seguire, alle 10.30, una giornata d giochi dedicata ai bambini, dal titolo “Giochiamo come una volta”, in programma a Valdo di Formazza. Vengono proposti una serie di giochi in legno adatti a tutte le età, per imparare come giocavano i nostri nonni.

Alle 14.30 si apre la festa all’Area Sportiva di Baceno, con una serie di giochi e attività sempre pensate per i più piccoli: animazione, truccabimbi, baby dance e laboratori con le animatrici Ilaria Tramontano e Ambra Zanni.